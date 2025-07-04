Перемирие в Газе: в США для переговоров прибыла делегация Катара

По данным СМИ, заключение соглашения по Газе может вскоре состояться, стороны пришли к согласию почти по всем вопросам. Делегация Катара, который выступает посредником, прибыла в Белый дом.

Представители Катара прибыли в Вашингтон, где провели переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, передает со ссылкой на источник корреспондент портала Axios Барак Равид.

"Согласно источнику, знакомому с деталями, делегация Катара прибыла сегодня (во вторник) для переговоров в Белом доме по соглашению об обмене заложниками и прекращении огня в секторе Газа"

– сообщение

Консультации катарской делегации и высокопоставленных чиновников США продлились несколько часов. Это произошло до начала встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По данным британского телеканала Sky News, ХАМАС и Израиль близки к соглашению - они смогли устранить значительные разногласия по ряду вопросов, в том числе по гарантиям невозобновления огня Израилем, один вопрос остается пока нерешенным - статус и присутствие Армии Израиля в секторе Газа.