Перемирие Трампа стало новостью для Ирана

Иран не заключал никакого соглашения с Израилем о временном прекращении боевых действий, однако готов прекратить ракетные атаки, если Тель-Авив прекратит агрессию, сообщил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

У Ирана на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций с Израилем, заявил на своей странице в соцсети X в 3:46 мск глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в 4 утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия"

- Аббас Аракчи

Окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже, добавил дипломат, отметив: военные операции Вооруженных сил Ирана продолжались до самой последней минуты, до 4 утра (3:30 мск).

Также он поблагодарил иранских военных за их готовность защищать страну "до последней капли крови".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил: окончательное соглашение о полном прекращении огня наступит через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные операции – первым прекращение огня начнет Иран, на 12-м часу его поддержит Израиль, а через сутки придет долгожданный официальный конец 12-дневной войны.