Перекрытие Ормузского пролива приведет к "нефтяному шоку" - глава РФПИ

"Нефтяной шок" случится на глобальном рынке в связи с закрытием Ормузского пролива, ситуация не пощадит США, отметил глава РФПИ.
Если Иран перекроет Ормузский пролив случится "нефтяной шок", который не пощадит США, предупредил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
"Цены на нефть растут по всему миру. Закрытие Ормузского пролива не пощадит США. Никто не застрахован от глобального нефтяного шока - цены на нефть будут расти"
– Кирилл Дмитриев
Накануне парламент Ирана одобрил решение закрыть Ормузский пролив на юге страны, окончательное решение за принять Советом национальной безопасности ИРИ.
Цены на нефть уже ускорили рост, фьючерсы на Brent сегодня подорожали до максимума с 20 января, превысив $81 за баррель.