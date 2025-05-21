Переговоры России и Украины положительно оценили в Баку

Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан положительно оценивает переговоры России и Украины. Первый раунд переговоров прошел в Стамбуле 16 мая.
Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов прокомментировал состоявшиеся между российской и украинской делегациями переговоры в Стамбуле.
Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства заявил, что позиция Баку по данному вопросу заключается в урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем.
Министр иностранных дел страны также подчеркнул, что Азербайджан положительно оценивает переговоры России и Украины. Он добавил, что это шаг в правильном направлении.
Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая.