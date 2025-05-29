Вестник Кавказа

Переговоры России и Украины обсудили Фидан и Рубио

Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Глава турецкого МИД пообщался во вторник по телефону с американским госсекретарем. В ходе беседы обсуждались вчерашние переговоры России и Украины.

Во вторник, 3 июня, состоялся телефонный разговор главы МИД Турции и госсекретаря Соединенных Штатов. Об этом поведал источник в турецком ведомства.

Центральной темой беседы Хакана Фидана и Марко Рубио стали российско-украинские переговоры, прошедшие накануне в Стамбуле.

"В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле"

– информированный источник

Помимо этого, стороны поговорили о последних событиях в Сирии и Секторе Газа.

Напомним, первые за три года российско-украинские переговоры прошли в Стамбуле в середине мая. Второй раунд прошел в этом городе накануне.

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