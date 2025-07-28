Переговоры Ирана с Западом заходят в тупик?

МИД Ирана потребовал у США компенсировать потери, понесенные страной от необоснованных американских ударов по иранским ядерным объектам, нанесенным авиацией в ходе 12-дневной войны.

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью американскому изданию Financial Times заявил, что Тегеран ждет компенсации за нанесенный ущерб в результате бомбардировок его ядерных объектов и требует объяснений, почему США напали на Иран в разгар переговоров по мирному атому.

"Они должны объяснить, почему нанесли по нам удары в разгар… переговорного процесса, и они должны гарантировать, что не повторят этого. И они должны компенсировать тот ущерб, который уже причинили"

- Аббас Аракчи

Что касается перспектив возобновления переговоров по ядерной программе, то дипломат выразил по этому поводу сдержанный оптимизм, отметив: дорога к ним узка, но она не закрыта.

"Мне нужно убедить свое руководство, что, если мы вступаем в переговоры, другая сторона действительно настроена на достижение взаимовыгодного соглашения"

- Аббас Аракчи

Говоря о сути переговоров, дипломат отметил: Иран продолжит настаивать на своем праве на обогащение урана, и позиция страны в этом отношении останется неизменной.

Также глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что переговоры со странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) утратили всякий смысл, поскольку европейцы не способны на эффективные шаги по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы и даже не могут отменить собственные санкции против Ирана. Они лишь попытаются ввести в действие механизм snapback, предполагающий восстановление санкций СБ ООН против Ирана, а на большее они не способны, отметил дипломат.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне Минфин США ввел самый обширный пакет антииранских санкций с 2018 года, включив в него полсотни людей и организаций, а также примерно столько же судов. Новые рестрикции распространяются на 50 иранских физических и юридических лиц. Кроме того, под их действие подпадают свыше 50 контролируемых Исламской Республикой судов, которые, как считают в США, были задействованы в торговле нефтью.