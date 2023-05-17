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Перчатки Хабиба Нурмагомедова ушли с молотка

Перчатки Хабиба Нурмагомедова ушли с молотка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ходе аукциона перчатки «дагестанского орла» с автографом Хабиба были проданы за $20 тыс. вырученные средства будут направлен на благотворительность.

Перчатки для единоборств экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова были проданы с интернет-аукциона за $20 тыс. Перчатки украшал автограф прославленного бойца. Покупатель пожелал остаться инкогнито.  Полученные средства будут направлены на благотворительные цели приложения Tooba, амбассадором которого является Хабиб.

Известно, что первоначальная ставка в 100 тыс рублей, затем участники торгов поднимались более 10 раз. Организаторы торгов уточнили, что наиболее активными участниками аукциона стали жители России и Турции.

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