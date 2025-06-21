Вестник Кавказа

Пекин поблагодарил Баку за помощь в эвакуации граждан КНР из Ирана

Пекин поблагодарил Баку за помощь в эвакуации граждан КНР из Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Китая выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации граждан из Ирана.

В МИД Китая выразили благодарность властям Азербайджана за помощь в эвакуации граждан КНР из Ирана на фоне военного конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. 

"При эвакуации наших граждан из зоны конфликта такие страны, как Иран, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Турция, Ирак, ОАЭ, Оман, Кувейт, Египет и Иордания, оказали Китаю значительную поддержку. Мы искренне благодарны им за это"

– Го Цзякунь 

Отметим, что более 700 граждан КНР смогли найти убежище в Азербайджане, перейдя границу в районе пункта пропуска "Астара". 

Напомним, что пунктом "Астара" воспользовались также россияне, которые экстренно покинули Иран после израильских атак. Это были в том числе музыканты симфонического оркестра, а также съемочная группа режиссера Федора Бондарчука.   

Также в Азербайджан перенесли свои диппредставительства из Ирана Австралия, Болгария и Венгрия.

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