Пятигорск почти избавился от мусорного полигона

В Пятигорске на 90% завершили рекультивацию свалки бытовых отходов. Полигон посетил и осмотрел глава министерства природы региона.

В Пятигорске завершается рекультивация мусорного полигона, действующего с 1958 года.

«Глава ведомства осмотрел полигон, оценил перспективы завершения всех работ строго по графику»

– Минприроды Ставрополья

Старая свалка в Пятигорске на протяжении многих лет накапливала отходы, достигая внушительных объемов. Мусорная гора стала символом экологической проблемы, которая нуждается в решении. Это не только угрожает здоровью горожан, но и приводит к деградации земельных ресурсов.

Рекультивация – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенной природной среды. В контексте Пятигорска это означает работу по преобразованию свалки в полноценную природную территорию, способную выполнять свои экосистемные функции. Процесс включает несколько этапов: дегазацию, изоляцию отходов, восстановление почвы и последующее озеленение.