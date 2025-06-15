Пятеро связанных с "Моссадом" человек схвачены в Иране – СМИ

Иранские СМИ сообщают о задержании еще пятерых человек, которые связаны с "Моссадом". Они были пойманы на западе страны.

В Иране задержали пятерых человек по подозрению в связях с израильской разведкой "Моссад". Об этом пишет 16 июня иранская пресса.

По информации телеканала Press TV, два грузовика с дронами и взрывчатыми веществами были перехвачены в провинции Лурестан, расположенной в западной части страны.

"В Лурестане задержали пятерых иностранных террористов, связанных с "Моссадом", которые перевозили начиненные взрывчаткой дроны-камикадзе, предназначенные для использования Израилем атаках против иранских мирных жителей по всей стране"

– телеканал Press TV

Напомним, в конце прошлой недели Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государства пояснили, что пошли на этот шаг, чтобы не дать Исламской Республике получить ядерное оружие.