Опубликовано: 10:17, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятерых пьяных девушек оштрафовали за мелкое хулиганство в ночном клубе Махачкалы. Полицейским с трудом удалось доставить скандалисток в отдел.

Скандал возле одного из ночных клубов Махачкалы с участием полиции и пятерых жительниц Дагестана завершился потасовкой, сообщает пресс-служба МВД республики.

Как заявили в ведомстве, ранним утром девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали скандал с криками, который нарушил сон местных жителей. Инцидент произошел 5 июня в 04:30 на улице Хаджи Булача в Махачкале.

Прибывшим к месту происшествия полицейским не с первого раза удалось угомонить пьяных скандалисток. Они отчаянно сопротивлялись сотрудникам правоохранительных органов.

На место выехал наряд полиции, но поместить разбушевавшихся девушек в патрульный автомобиль оказалось крайне непросто, они отчаянно сопротивлялись.

После того, как полиция смогла утихомирить, пьяных дагестанок доставили в отдел, где на них был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.