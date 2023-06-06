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Пятеро пьяных девушек устроили скандал в Махачкале

Пятеро пьяных девушек устроили скандал в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пятерых пьяных девушек оштрафовали за мелкое хулиганство в ночном клубе Махачкалы. Полицейским с трудом удалось доставить скандалисток в отдел.

Скандал возле одного из ночных клубов Махачкалы с участием полиции и пятерых жительниц Дагестана завершился потасовкой, сообщает пресс-служба МВД республики.

Как заявили в ведомстве, ранним утром девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали скандал с криками, который нарушил сон местных жителей. Инцидент произошел 5 июня в 04:30 на улице Хаджи Булача в Махачкале.

Прибывшим к месту происшествия полицейским не с первого раза удалось угомонить пьяных скандалисток. Они отчаянно сопротивлялись сотрудникам правоохранительных органов.

На место выехал наряд полиции, но поместить разбушевавшихся девушек в патрульный автомобиль оказалось крайне непросто, они отчаянно сопротивлялись.

После того, как полиция смогла утихомирить, пьяных дагестанок доставили в отдел, где на них был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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