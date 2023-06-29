Пашиняна вновь уличили в фальши и абсурдных заявлениях

Опубликовано: 21:24, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана отвергает абсурдные высказывания Пашиняна об "этнических чистках" и "блокаде", и указывает на преднамеренные попытки Армении обострить ситуация в регионе. Премьеру Армении рекомендуют не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и делами доказать, что он признает территориальную целостность соседнего государства.

МИД Азербайджана опубликовал заявление после высказываний армянского премьер-министра Никола Пашиняна, которые он сделал в ходе заседания правительства Армении 29 июня.

В Баку категорически отвергли слова Пашиняна, который снова заявил о том, что Азербайджан якобы "обостряет ситуацию в регионе", проводит политику "этнической чистки" против армянских жителей, а также "держит регион в блокаде".

Двумя днями ранее азербайджанский военный был ранен в результате провокации ВС Армении - вооруженные силы Армении, вопреки взятым Ереваном на себя обязательствам, до сих пор не полностью выведены с территории Азербайджана. Произошедшее, считают в азербайджанском МИД, является преднамеренным обострением ситуации в регионе, попыткой помешать переговорам глав МИД двух стран в США.

Абсурдно выдавать ответные меры, которые азербайджанская сторона была вынуждена предпринять против армянских вооруженных формирований за "этническую чистку". Также в ведомстве отметили, что в Ереване не принимают того факта, что армянские жители переходят через пункт пропуска "Лачин" в регулируемом и прозрачном порядке в обоих направлениях. Фальшивая пропаганда о "напряженной гуманитарной ситуации" не имеет под собой никаких оснований, заявляет МИД Азербайджана.

"Армянская сторона должна воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, признать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе"

– МИД Азербайджана