Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Крушение пассажирского самолета Ан-24 с многочисленными жертвами произошло в четверг в Амурской области. Свои соболезнования по этому поводу президенту РФ направил премьер Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате падения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сказано в сообщении, распространенном арямнским кабмином.

"Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров гражданского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавшего по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында"

– армянский премьер

Он также передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям, потерявшим родных в результате крушения самолета.

Напомним, 24 июля в Амурской области рухнул пассажирский самолет Ан-24. Трагедия случилась в нескольких километрах от города Тында. Оно пропало с радаров при заходе на второй круг для посадки, а впоследствии было найдено в труднодоступной лесистой местности. Согласно предварительной информации, погибли 49 человек.