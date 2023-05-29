Пашинян выразил надежду на улучшение отношений с Турцией

Опубликовано: 12:55, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Армении надеются, что отношения с Турцией можно будет продолжить стабилизировать после того, как Эрдоган выиграл выборы. Улучшение отношений Еревана и Анкары важный вопрос повестки.

Армения и Турция смогут продолжить нормализацию отношений после прошедших выборов турецкого президента, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

"Надеюсь, что после президентских выборов в Турции удастся урегулировать армяно-турецкие отношения. Надеюсь, сможем продолжить процесс урегулирования наших отношений с Турцией в штатном режиме. Это один из важнейших вопросов нашей повестки"

– Никол Пашинян

Эрдоган выиграл выборы

Второй тур выборов в Турции завершился накануне. Победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Пашинян поздравил турецкого лидера с победой и подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую совместную работу по нормализации армяно-турецких отношений.

Армения и Турция

Не первый год Ереван и Анкара ведут диалог по вопросу налаживания отношений. В конце 2021 года стороны назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации, ими стали Рубен Рубинян и Сердар Кылыч. Спецпредставители провели несколько раундов переговоров, после чего Турция и Армения провели встречу высшего уровня - в октябре 2022 года на полях саммита Европейского политического сообщества впервые встретились Эрдоган и Пашинян.