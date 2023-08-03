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Пашинян: в Армении усугубляется водный кризис

Пашинян: в Армении усугубляется водный кризис
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Изношенная инфраструктура и нехватка специалистов – главные факторы, ведущие Армению к обезвоживанию, заявил Пашинян.

Обеспечение водой – одна из важнейших проблем Армении, после многочисленных сложностей с «дорогами, школами и системой здравоохранения». Об этом заявил глава правительства страны Никол Пашинян.

По его словам, нарастающий водный кризис усугубляет отсутствие или износ инфраструктуры.  

«Настало время зафиксировать, что необходимо изменить отношение к воде. В основном водный кризис в Армении углубляется, он носит глобальный характер, а в нашем случае он углубляется из-за отсутствия или износа инфраструктуры и нашего отношения к воде. Если мы нанесем на карту и объедем области, то удивимся, насколько велика проблема с водой»

– Никол Пашинян

Далее глава правительства отметил, что есть проблемы с пониманием того, как разрешить нарастающий кризис.

 

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