Пашинян: в Армении усугубляется водный кризис

Опубликовано: 12:47, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Изношенная инфраструктура и нехватка специалистов – главные факторы, ведущие Армению к обезвоживанию, заявил Пашинян.

Обеспечение водой – одна из важнейших проблем Армении, после многочисленных сложностей с «дорогами, школами и системой здравоохранения». Об этом заявил глава правительства страны Никол Пашинян.

По его словам, нарастающий водный кризис усугубляет отсутствие или износ инфраструктуры.

«Настало время зафиксировать, что необходимо изменить отношение к воде. В основном водный кризис в Армении углубляется, он носит глобальный характер, а в нашем случае он углубляется из-за отсутствия или износа инфраструктуры и нашего отношения к воде. Если мы нанесем на карту и объедем области, то удивимся, насколько велика проблема с водой»

– Никол Пашинян

Далее глава правительства отметил, что есть проблемы с пониманием того, как разрешить нарастающий кризис.