Пашинян: соглашение по Зангезурскому коридору принесет пользу России и Ирану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в интервью американскому информационному каналу Fox News вновь заявил, что подписанные с США документы содержат ощутимые выгоды для Ирана и России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Fox News вновь заявил, что соглашение и декларация, подписанные с США, содержат вполне ощутимые выгоды для Ирана и России.

"Иран получит железнодорожный доступ от Персидского залива до Черного моря, Россия и Иран смогут наладить железнодорожное сообщение между собой"

- Никол Пашинян

Если сосредоточиться на экономической стороне соглашения, то очень важные, ощутимые и беспрецедентные выгоды от него получат не только Армения, Азербайджан, но и все страны и все международное сообщество. Также оно обеспечит международную стабильность и безопасность, отметил армянский премьер

"Это соглашение действительно может стать перекрестком сотрудничества, и именно в этом наша цель"

- Никол Пашинян

Напомним, ранее мы писали о том, что в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом армянский премьер заявил, что договоренности между Баку и Ереваном, достигнутые в Вашингтоне, создадут новые возможности для региона. Он подчеркнул, что проект Зангезурского коридора будет учитывать принципы территориальной целостности и суверенитета всех стран.