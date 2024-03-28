Пашинян: Россия не выполняет своих обязательств перед Арменией

Премьер Армении заявил, что республика не делала ничего неправильного в отношениях с Россией. По его словам, Москва не может упрекнуть Ереван в невыполнении обязательств.

Россия не выполняет свои обязательства перед Арменией, которые у нее есть. Об этом было сказано в ходе сегодняшнего выступления премьер-министр республики Никола Пашиняна перед членами партии "Гражданский договор".

При этом глава правительства подчеркнул, что саму Армению в этом обвинить нельзя.

"В отношениях с Россией мы ничего неправильного не делали. Наши российские партнеры не могут показать нам ничего и сказать: "Вот здесь у вас были обязательства и вы их не выполнили". А мы можем показать и показываем"

– Никол Пашинян

По его словам, Ереван ожидает выполнения Москвой своих обязательств.

"Мы поднимаем легитимные вопросы и ожидаем на них полноценных ответов. Пока этих ответов нет, чтобы ни говорилось, вопрос не будет решен"

– глава правительства