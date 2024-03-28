Пашинян: Россия не выполняет своих обязательств перед Арменией

Россия не выполняет свои обязательства перед Арменией, которые у нее есть. Об этом было сказано в ходе сегодняшнего выступления премьер-министр республики Никола Пашиняна перед членами партии "Гражданский договор".
При этом глава правительства подчеркнул, что саму Армению в этом обвинить нельзя.
"В отношениях с Россией мы ничего неправильного не делали. Наши российские партнеры не могут показать нам ничего и сказать: "Вот здесь у вас были обязательства и вы их не выполнили". А мы можем показать и показываем"
– Никол Пашинян
По его словам, Ереван ожидает выполнения Москвой своих обязательств.
"Мы поднимаем легитимные вопросы и ожидаем на них полноценных ответов. Пока этих ответов нет, чтобы ни говорилось, вопрос не будет решен"
– глава правительства