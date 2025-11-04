Пашинян подтвердил готовность Армении к транзиту из Азербайджана в Турцию

Армянская сторона, по словам премьера Никола Пашиняна готова обеспечить транзитные грузоперевозки из Азербайджана в Турцию и обратно по автомобильной дороге.

Армения по-прежнему готова осуществлять транзит грузов из Азербайджана в Турцию, а также в обратном направлении, по автомобильной дороге, рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Еще раз подтверждаю готовность Армении обеспечить транзит грузов по автомобильной дороге из Маргары в Корнидзор и в обратном направлении – из Азербайджана в Турцию и из Турции в Азербайджан"

– Никол Пашинян

По словам главы армянского правительства, запустить этот транзит Ереван готов буквально уже сегодня. Премьер пояснил, что если в ближайшие полчаса к пограничному пункту пропуска в Корнидзоре или в Маргаре подъедет грузовик с товарами, то он без проблем пройдет все необходимые процедуры.

Пашинян также высоко оценил поставку пшеницы из России в Армению через Азербайджан, назвав данное событие историческим.

"Сейчас ждем второй поезд по маршруту Казахстан-Россия-Азербайджан-Грузия-Армения"

– Никол Пашинян