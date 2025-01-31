Пашинян обсудил с председателем Еврокомиссии развитие связей между Арменией и ЕС

Армянский премьер пообщался сегодня с председателем Еврокомиссии. Центральной темой беседы стало развитие взаимодействия между Ереваном и Брюсселем.

В Париже прошла встреча премьер-министра Армении и председателя Еврокомиссии. Об этом сказано в сообщении, размещенном 11 февраля на сайте главы армянского правительства.

Переговоры Никола Пашиняна и Урсулы фон дер Ляйен состоялись в рамках Саммита по действиям в области искусственного интеллекта.

Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимодействия между Арменией и Евросоюзом.