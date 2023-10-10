Пашинян не хочет видеть миротворцев РФ в Армении

Опубликовано: 19:44, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьера Армении

Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы покинут территорию Азербайджана, то они отправятся в Россию. Ранее в МИД РФ рассказали об условиях работы контингента.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы, временно находящиеся на территории Азербайджана, будут отправлены в Россию

"Это миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию"

- Никол Пашинян

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что условия нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана существенно изменились в соответствии с ситуацией на Южном Кавказе.