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Пашинян не хочет видеть миротворцев РФ в Армении

Пашинян не хочет видеть миротворцев РФ в Армении
© Фото: сайт премьера Армении
Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы покинут территорию Азербайджана, то они отправятся в Россию. Ранее в МИД РФ рассказали об условиях работы контингента.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы, временно находящиеся на территории Азербайджана, будут отправлены в Россию

"Это миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию"

- Никол Пашинян

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что условия нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана существенно изменились в соответствии с ситуацией на Южном Кавказе.

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