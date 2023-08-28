Парламент Грузии откроет осеннюю сессию на следующей неделе

Опубликовано: 15:53, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт парламента Грузии

Грузинский парламент соберется на первое пленарное заседание в рамках осенней сессии через неделю. Оно пройдет 5 сентября

Парламент Грузии откроет осеннюю сессию в следующий вторник, 5 сентября. Об этом сообщают местные СМИ.

В этот день состоится пленарной заседание. На нем депутаты заслушают годовые отчеты о деятельности госструктур. Кроме того, в формате министерского часа состоятся выступления министров.

Оппозиция также настаивает на том, чтобы заслушать членов правительства в формате интерпелляции и в комитетском формате, в том числе экономическую команду правительства.

