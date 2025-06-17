Парламент Грузии объявил желтый уровень безопасности

В пятницу 27 июня в грузинском парламенте действует желтый уровень безопасности. Меры связаны с предстоящим выступлением премьера Грузии с годовым отчетом.

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит в парламенте с годовым отчетом, в связи с этим объявлен желтый уровень безопасности.

Желтый уровень подразумевает ограничение на вход в здание парламента. Сегодня войти в парламент смогут только сотрудники и депутаты, а также аккредитованные журналисты телекомпаний, но не более одной группы от одного вещателя.

Кобахидзе на пленарном заседании расскажет о работе, проделанной за год.