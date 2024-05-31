Парки Краснодара остановят аттракционы из-за жары

Краснодарские парки предупреждают, что в среду и четверг на этой неделе аттракционы будут работать с перерывом. В дневные часы аттракционы не будут эксплуатироваться из-за жары.

Аттракционы в парках Краснодара 5 и 6 июня будут прерывать работу днем на фоне рекордной жары.

«В соответствии с требованиями технической документации аттракционов, установленных в городских парках, в связи с высокой температурой воздуха 5 и 6 июня с 13.00 по 15.00 работа аттракционов будет остановлена»

– «Краснодарские парки»

Воздух в кубанской столице в середине недели раскалится до 35 градусов.

Как будут работать аттракционы в последующие дни будет сообщено дополнительно.

В жаркую погоду рекомендуется не находиться долго на открытом солнце, отдыхать в тени, пить достаточно воды и защищаться от ультрафиолета.