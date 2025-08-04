Парад спортсменов состоится в Махачкале

В Махачкале пройдет масштабный Парад спортсменов. В нем примут участие олимпийские чемпионы, тренеры и любители ЗОЖ.
На махачкалинском стадионе "Труд" 9 августа пройдет Парад спортсменов, который организует движение "Здоровое отечество".
Аналогичные мероприятия состоятся во всех федеральных округах России, а Северный Кавказ будет представлен в дагестанской столице.
Отмечается, что участниками парада станут олимпийские и паралимпийские чемпионы, победители мировых и европейских первенств, тренеры и участники СВО.
Помимо этого, к ним присоединятся активисты организации "Движение Первых", представители "Юнармии", сотрудники спортивных федераций и любители здорового образа жизни.