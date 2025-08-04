Вестник Кавказа

Парад спортсменов состоится в Махачкале

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале пройдет масштабный Парад спортсменов. В нем примут участие олимпийские чемпионы, тренеры и любители ЗОЖ.

На махачкалинском стадионе "Труд" 9 августа пройдет Парад спортсменов, который организует движение "Здоровое отечество".

Аналогичные мероприятия состоятся во всех федеральных округах России, а Северный Кавказ будет представлен в дагестанской столице.

Отмечается, что участниками парада станут олимпийские и паралимпийские чемпионы, победители мировых и европейских первенств, тренеры и участники СВО.

Помимо этого, к ним присоединятся активисты организации "Движение Первых", представители "Юнармии", сотрудники спортивных федераций и любители здорового образа жизни.

