Пальмам в Абхазии не грозит гибель как в Сочи

В Абхазии ситуацию с пальмовым вредителем долгоносиком держится на контроле. В соседнем Сочи вредитель погубил уже тысячу пальм.

Массовая гибель пальм не грозит Абхазии, в республике эффективно борются с жуком-долгоносиком - опасным вредителем, сгубившем в Сочи тысячу пальм.

Наиболее эффективный способ противостоять вредителю – вести мониторинг и регулярно обрабатывать пальмы. В Абхазии обработку деревьев химикатами проводят несколько раз за год, большого ущерба от долгоносика не зафиксировано. Есть несколько очагов в Гагре и Новом Афоне. Обработку планируется провести когда немного потеплеет и воздух прогреется минимум до плюс 17, рассказал глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.

В Сочи проводится уничтожение погибших деревьев, чтобы не допустить дальнейшего распространения вредителя, и также планируется масштабная обработка пальм.