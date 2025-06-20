Вестник Кавказа

Отношения России и США нормализовать "за одну ночь" не получится" – Песков

Отношения России и США нормализовать "за одну ночь" не получится" – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российско-американские отношения нельзя выправить быстро, в том числе и потому, что они понесли очень серьезный ущерб, заявил Дмитрий Песков.

Чтобы вернуть отношения Москвы и Вашингтона на конструктивный путь, понадобится значительное время, заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российско-американским связям свойственна очень большая инерционность. Кроме того, представитель Кремля оценил как очень большой и ущерб, который они понесли.

"Поэтому процесс их выправления, возвращения в нормальное конструктивное русло займет время, сделать это за одну ночь не удастся"

– Песков

Напомним, ранее стало известно, что новый раунд переговоров по "раздражителям" между Россией и США отменен по инициативе Вашингтона.

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