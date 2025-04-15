Отношения Армении и Турции обсудили Пашинян и Эрдоган

Глава армянского правительства пообщался по телефону с лидером в Турции. Собеседники поговорили об отношениях двух стран и о региональном развитии.

В четверг, 5 июня, состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сказано в сообщении на сайте главы армянского правительства.

Центральной темой беседы стали двусторонние отношения. Они также поговорили о региональном развитии.

Во время разговора премьер Армении поздравил своего собеседника с праздником Курбан-Байрам.

В свою очередь, Эрдоган поздравил Пашиняна с тем, что весной 2026 года республика Южного Кавказа примет у себя саммит Европейского политического сообщества.

В заключение разговора стороны договорились продолжать диалог.

Напомним, осенью 2024 года Пашинян и Эрдоган провели встречу в Нью-Йорке. На ней они отметили готовность продолжить нормализацию между Ереваном и Анкарой без предусловий и придать новый импульс отношениям.