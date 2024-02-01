Баку представил доказательства претензий Армении на земли Азербайджана

Территориальные претензии Армении к Азербайджану, которые фактически лежат в основе правовой системы страны, будучи заложенными в ее конституционные документы, представляют собой препятствие на пути к полному миру между странами. Подробно вопрос рассмотрели азербайджанские эксперты.

Азербайджанский Центр анализа международных отношений (ЦАМО) детально проанализировал официальные документы Республики Армения, которые содержат территориальные претензии к Азербайджанской Республике.

Такие посягательства, отмечают авторы доклада, включены в основополагающие документы – Конституцию и Декларацию независимости Армении, а также прочие административные акты РА.

Эксперты обращают внимание на неопределенность позиции Армении по поводу признания и уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана: такая точка зрения Еревана угрожает миру и условиям безопасности, которые сложились на Южном Кавказе после 2020 года.

Территориальные претензии к Азербайджану, отмечается в докладе, есть и в документе, принятом сравнительно недавно и, что важно, уже действующей администрацией – это программа правительства, одобренная в 2021 году. В ней говорится в частности о поддержке "интеграции Карабахского региона Азербайджана с Арменией" или, под немного другим углом, о различных усилиях по отделению региона.

В целом эксперты убеждены в том, что окончательный уход Армении от территориальных претензий к Азербайджану и полное вычеркивание их из конституционных документов станет важным вкладом в мирный процесс между Ереваном и Баку.

Напомним, ранее о необходимости изменения Конституции Армении или принятия нового основного документа РА заявляли и армянский премьер-министр Никол Пашинян, и азербайджанский президент Ильхам Алиев.