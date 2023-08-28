Отдохнуть в бархатный сезон на Кубани в 2023 году хотят на 20% больше россиян

Опубликовано: 20:10, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Популярность курортов Краснодарского края на бархатный сезон у россиян за год выросла на 20%. По данным РСТ, в 2023 году отдыхающие предпочитают поздние бронирования.

Курорты Кубани в бархатный сезон-2023 пользуются повышенным спросом – он примерно на 20% превышает прошлогодний показатель, заявили в Российском союзе туриндустрии.

По данным организации, число бронирований в Анапе выросло на 30%, в Геленджике – на 15%.

В РСТ рассказали о такой новой тенденции, как поздние бронирования: теперь туристы часто бронируют жилье буквально за неделю до начала отдыха.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В бархатный сезон цены ниже

Отдых в бархатный сезон привлекает туристов и скидками. По данным туроператоров, кубанские отельеры намерены снизить цены на 10-30% по сравнению с пиковым сезоном.

Как уточнила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, время перехода на низкие цены зависит от масштаба гостиницы или отеля: небольшие предоставляют скидки уже сейчас, крупные отели готовы уменьшить цены примерно с середины сентября.