Отдохнуть в бархатный сезон на Кубани в 2023 году хотят на 20% больше россиян

Курорты Кубани в бархатный сезон-2023 пользуются повышенным спросом – он примерно на 20% превышает прошлогодний показатель, заявили в Российском союзе туриндустрии.
По данным организации, число бронирований в Анапе выросло на 30%, в Геленджике – на 15%.
В РСТ рассказали о такой новой тенденции, как поздние бронирования: теперь туристы часто бронируют жилье буквально за неделю до начала отдыха.
В бархатный сезон цены ниже
Отдых в бархатный сезон привлекает туристов и скидками. По данным туроператоров, кубанские отельеры намерены снизить цены на 10-30% по сравнению с пиковым сезоном.
Как уточнила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, время перехода на низкие цены зависит от масштаба гостиницы или отеля: небольшие предоставляют скидки уже сейчас, крупные отели готовы уменьшить цены примерно с середины сентября.