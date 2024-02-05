Отца, погубившего троих детей под поездом, ждет суд на Ставрополье  

Уголовное дело было возбуждено по факту ДТП с участием товарного состава и легкового авто в Ставропольском крае. Жертвами столкновения стали трое детей.

Следком начал уголовное производство по факту гибели троих детей на перегоне Светлоград на Ставрополье.

«Минераловодским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного травмирования троих детей возбуждено уголовное дело»

– пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла накануне: под колеса поезда попала легковушка, в салоне которой находилась семья из пяти человек. Предположительно, водитель проигнорировал запретительный сигнал светофора, и состав на полной скорости врезался в авто.

Трое детей погибли на месте аварии, а также находившаяся в салоне женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.