Вестник Кавказа

Останки одного из заложников обнаружены в Газе

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Тело одного из трех заложников, чьей выдачи ожидает Израиль, найдено в секторе Газа.

Тело, найденное в центральной части сектора Газа, принадлежит гражданину Израиля, которого взяла в заложники радикальная группировка ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом пишут израильские СМИ.

По их данным, тело мужчины было найдено в северных окрестностях лагеря беженцев Нусейрат.

На данный момент ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" не выступили с заявлениями по этому поводу.

На данный ХАМАС осуществил возврат 25 погибших заложников. Израиль в свою очередь ожидает выдачи тел Дооры Оре, Ране Гвили и Судтхисака Ринтхала.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
900 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.