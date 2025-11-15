Останки одного из заложников обнаружены в Газе

Тело одного из трех заложников, чьей выдачи ожидает Израиль, найдено в секторе Газа.

Тело, найденное в центральной части сектора Газа, принадлежит гражданину Израиля, которого взяла в заложники радикальная группировка ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом пишут израильские СМИ.

По их данным, тело мужчины было найдено в северных окрестностях лагеря беженцев Нусейрат.

На данный момент ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" не выступили с заявлениями по этому поводу.

На данный ХАМАС осуществил возврат 25 погибших заложников. Израиль в свою очередь ожидает выдачи тел Дооры Оре, Ране Гвили и Судтхисака Ринтхала.