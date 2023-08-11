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Особый режим: Кубань может вспыхнуть от жары

Особый режим: Кубань может вспыхнуть от жары
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Кубани еще неделю продлится жара: столбики термометров не опустятся ниже +30 градусов. В регионе действует штормовое предупреждение, а сегодня была введена дополнительная превентивная мера – особый режим чрезвычайной пожароопасности 5 класса.

Главк ГУ МЧС по Краснодарскому краю ввел на фоне продолжающейся жары особый режим чрезвычайной пожароопасность 5 класса.

«С 11 по 12 августа в северо-восточных, центральных и юго-западных районах Кубани сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В 42 муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим»

– пресс-служба ГУ МЧС региона

В ведомстве также напомнили, что в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

Синоптики обещают, что в столбики термометров в Краснодаре ближайшую неделю не опустятся ниже + 35 градусов. Ночью воздух охладится до +23 – +25 градусов. Дождей не прогнозируется.

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