Основные валюты начали сдавать позиции

Опубликовано: 7:28, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После роста накануне доллар и евро сегодня утром стали понемногу сдавать позиции - Курс доллара на открытии торгов Московской валютной биржи снизился до 86,24 рубля, а евро опустился до 93,68 рубля.

Основные мировые валюты сегодня утром на старте торгов Московской биржи перешли к снижению: доллар потерял в цене 13,25 копейки и сейчас торгуется за 86,24 рубля.

Сильнее "просел" на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс евро: европейская валюта теряет 62,75 копейки и сейчас стоит 93,68 рубля, передает ТАСС.

Практически неизменным остался лишь курс юаня: китайская национальная валюта прибавила в весе 0,1 копейки и сейчас торгуется за 11,9 рубля.