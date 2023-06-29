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Основные валюты начали сдавать позиции

Основные валюты начали сдавать позиции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
После роста накануне доллар и евро сегодня утром стали понемногу сдавать позиции - Курс доллара на открытии торгов Московской валютной биржи снизился до 86,24 рубля, а евро опустился до 93,68 рубля.

Основные мировые валюты сегодня утром на старте торгов Московской биржи перешли к снижению: доллар потерял в цене 13,25 копейки и сейчас торгуется за 86,24 рубля.

Сильнее "просел" на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс евро: европейская валюта теряет 62,75 копейки и сейчас стоит 93,68 рубля, передает ТАСС.

Практически неизменным остался лишь курс юаня: китайская национальная валюта прибавила в весе 0,1 копейки и сейчас торгуется за 11,9 рубля. 

Доллар и евро вернулись к росту на Мосбирже

Доллар и евро вернулись к росту на Мосбирже

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