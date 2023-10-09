Оппозиция в Израиле требует провести операцию в секторе Газа

ХАМАС должен быть ликвидирован, для этого нужно организовать наземную операцию в Газе, а затем взяться за лидеров движения в других странах, считает экс-глава Минобороны Израиля, лидер партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман.
«Для устранения ХАМАС требуется наземная операция в Газе»
– Либерман
По его мнению, именно в этом городе находится центр операций Хамас, израильские военные должны войти в Газу также, как они недавно вошли в Дженин, добавил бывший министр израильского оборонного ведомства.
Кроме того, Либерман считает необходимым выследить руководителей ХАМАС, скрывающихся в других странах, и ликвидировать их.
Глава правой партии раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, главу МО Йоава Галанта и начальника штаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с тем, что они не взаимодействуют со СМИ и не предоставляют информацию о ситуации после трех дней боевых действий, пишет The Times of Israel.