Оплачиваемую стажировку в Северной Осетии пройдет 101 выпускник

Опубликовано: 17:58, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В госучреждениях и предприятиях МСП в Северной Осетии сможет пройти стажировку 101 выпускник. По окончании стажировок молодые люди смогут трудоустроиться в этих организациях.

В государственных учреждениях и предприятиях малого и среднего предпринимательства Северной Осетии организуют стажировку для 101 выпускника, сообщили в региональном комитете по занятости населения.

Там уточнили, что ее смогут пройти молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

На организацию стажировок из регионального бюджета выделят около 8 млн рублей. По окончании стажировок выпускникам сделают предложения о трудоустройстве.

В комитете напомнили, что из 137 выпускников, прошедших стажировку в 2021 году, работу получили 47 человек, а в прошлом году из 124 стажеров трудоустроились 36 человек.