Профилактика гипертонии позволит отсрочить возникновение болезни на десятки лет, уверена терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.
Симптомы гипертонии
Врач назвала возможные признаки того, что у человека повышено давление:
- жар,
- озноб,
- боль или тяжесть в голове,
- мушки перед глазами,
- тошнота,
- головокружение,
- неустойчивость во время ходьбы.
В то же время, отметила Романенко в интервью радио Sputnik, гипертония может протекать совсем без симптомов и проявиться уже на серьезной стадии, дав такие осложнения, как инфаркт или инсульт, проблемы с почками и глазами.
Что приводит к гипертонии?
Кардиолог пояснила, что возникновению гипертонии способствует ряд факторов. В их числе вредные привычки:
- курение,
- увлечение алкоголем,
- гиподинамия,
- избыток соли в пище.
Негативно влияет на давление и избыточный вес, а также стрессы. Сказаться на развитии заболевания может и наследственность.
Терапевт обратила внимание: над всеми этими моментами – кроме, конечно, генетики – можно работать.
"Если мы убираем факторы риска – нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения – конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет"
– Татьяна Романенко