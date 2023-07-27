Опубликовано: 5:08, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гипертония – заболевание, которое опасно своими последствиями: в их числе инсульт и инфаркт. А профилактика ее проста: избежать высокого давления помогут несколько правил.

Профилактика гипертонии позволит отсрочить возникновение болезни на десятки лет, уверена терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.

Симптомы гипертонии

Врач назвала возможные признаки того, что у человека повышено давление:

жар,

озноб,

боль или тяжесть в голове,

мушки перед глазами,

тошнота,

головокружение,

неустойчивость во время ходьбы.

В то же время, отметила Романенко в интервью радио Sputnik, гипертония может протекать совсем без симптомов и проявиться уже на серьезной стадии, дав такие осложнения, как инфаркт или инсульт, проблемы с почками и глазами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что приводит к гипертонии?

Кардиолог пояснила, что возникновению гипертонии способствует ряд факторов. В их числе вредные привычки:

курение,

увлечение алкоголем,

гиподинамия,

избыток соли в пище.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Негативно влияет на давление и избыточный вес, а также стрессы. Сказаться на развитии заболевания может и наследственность.

Терапевт обратила внимание: над всеми этими моментами – кроме, конечно, генетики – можно работать.

"Если мы убираем факторы риска – нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения – конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет"

– Татьяна Романенко