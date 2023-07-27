РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Опасное давление: врач рассказала о простой профилактике гипертонии

Опасное давление: врач рассказала о простой профилактике гипертонии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гипертония – заболевание, которое опасно своими последствиями: в их числе инсульт и инфаркт. А профилактика ее проста: избежать высокого давления помогут несколько правил.

Профилактика гипертонии позволит отсрочить возникновение болезни на десятки лет, уверена терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.

Симптомы гипертонии

Врач назвала возможные признаки того, что у человека повышено давление:

  • жар,
  • озноб,
  • боль или тяжесть в голове,
  • мушки перед глазами,
  • тошнота,
  • головокружение,
  • неустойчивость во время ходьбы.

В то же время, отметила Романенко в интервью радио Sputnik, гипертония может протекать совсем без симптомов и проявиться уже на серьезной стадии, дав такие осложнения, как инфаркт или инсульт, проблемы с почками и глазами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что приводит к гипертонии?

Кардиолог пояснила, что возникновению гипертонии способствует ряд факторов. В их числе вредные привычки:

  • курение,
  • увлечение алкоголем,
  • гиподинамия,
  • избыток соли в пище.
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Негативно влияет на давление и избыточный вес, а также стрессы. Сказаться на развитии заболевания может и наследственность.

Терапевт обратила внимание: над всеми этими моментами – кроме, конечно, генетики – можно работать.

"Если мы убираем факторы риска – нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения – конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет"

– Татьяна Романенко

6 способов защиты глаз: советы врачей

6 способов защиты глаз: советы врачей

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version