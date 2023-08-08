Опасная погода с грозой и ветром придет в Москву

Опубликовано: 12:47, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве ближайшим вечером резко переменится погода Объявлено предупреждение из-за грозы, града, сильного ветра.

Столичный регион к вечеру вторника окажется во власти потенциально опасной погоды - специалисты объявили «желтый» уровень.

«Гроза, период предупреждения с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа. Дождь (местами сильный), местами град, ветер, при грозе порывы до 17 м/с. Период предупреждения с 9:00 9 августа до 21:00 9 августа»

– Гидрометцентр России

Сегодня в Москве завершается период жаркой погоды, к концу недели температура воздуха будет держаться на пике дня в районе 20 градусов.