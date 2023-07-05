Окрошка: как улучшить рецепт?

Немного изменив классический рецепт окрошки, можно получить не менее вкусное, но более здоровое блюдо.
В составе окрошки есть зелень, свежие и вареные овощи, белковые продукты, поэтому окрошка - один из лучших, но не единственный освежающий холодный суп.
Традиционно в окрошку добавляют колбасу, правильнее заменить ее на вареную курицу.
"Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе – это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний"
– врач-диетолог Наталья Круглова
Также часто классический рецепт окрошки не обходится без кваса. Тем, кто следит за фигурой, важно знать, что этот газированный напиток в сочетании с солеными продуктами способен разжечь аппетит.
"С точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция. А квас - это напиток, который содержит простые сахара"
– Круглова
Майонез, который многие используют для заправки популярного холодного летнего супа, можно заменить на йогурт или легкую сметану, так как это очень калорийный продукт, добавила специалист в интервью радио Sputnik.