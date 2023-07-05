Окрошка: как улучшить рецепт?

Опубликовано: 6:51, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Колбаса, квас, картошка, огурцы, яйца, свежая зелень - классические ингредиенты окрошки, блюдо получает одобрение диетологов. Как улучшить и разнообразить вкус привычной окрошки?

Немного изменив классический рецепт окрошки, можно получить не менее вкусное, но более здоровое блюдо.

В составе окрошки есть зелень, свежие и вареные овощи, белковые продукты, поэтому окрошка - один из лучших, но не единственный освежающий холодный суп.

Традиционно в окрошку добавляют колбасу, правильнее заменить ее на вареную курицу.

"Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе – это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний"

– врач-диетолог Наталья Круглова

Также часто классический рецепт окрошки не обходится без кваса. Тем, кто следит за фигурой, важно знать, что этот газированный напиток в сочетании с солеными продуктами способен разжечь аппетит.

"С точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция. А квас - это напиток, который содержит простые сахара"

– Круглова

Майонез, который многие используют для заправки популярного холодного летнего супа, можно заменить на йогурт или легкую сметану, так как это очень калорийный продукт, добавила специалист в интервью радио Sputnik.