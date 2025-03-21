Вестник Кавказа

Около 90% населения Грузии живут в своем жилье – статистика

Посетительница магазина в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия находится в числе стран-рекордсменов Европы по количеству людей, имеющих собственное жилье – этот показатель по стране на 20% выше, чем в среднем по ЕС.

Подавляющее большинство жителей Грузии являются владельцами собственного жилья, пишет грузинское издание "Коммерсант".

Так, порядка 90% населения страны проживают в жилье, которое принадлежит им, а не снимают квартиру или дом.

Стоит отметить, что в Европе, например, этот показатель намного ниже. На 2023 год в среднем по ЕС свое жилье было у примерно 70% жителей, в Германии же и вовсе всего половина населения имеет жилье.

В Грузии, по оценкам службы статистики Сакстат и по данным международных исследований, жилье снимают лишь 7-10% населения. В Тбилиси картина несколько иная: там свое жилье есть у 84% населения.

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