Общая валюта Индии, Китая и РФ уничтожит господство США

Опубликовано: 14:18, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Индия, Китай и РФ создают новую общую валюту. Реализация инициативы может привести к краху финансового господства Соединенных Штатов.

Новая общая валюта Индии, Китая и РФ пошатнет финансовое господство Соединенных Штатов. Уверения в этом дал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Также он отметил, что африканские страны, а также государства Латинской Америки и Азии выражают симпатию действиям Москвы и готовы поддержать ее в борьбе против однополярного мира. По словам Макгрегора, появление новой валюты похоже на финансовый антиамериканский мятеж.

«Итог таков: наступает новая эра. Уже более 40 стран выразили желание использовать эту новую валюту. Индия, Китай и Россия, безусловно, находятся в самом центре, в самой основе всего этого»

– Дуглас Макгрегор

Далее он указал, что в длительной перспективе подобные действия приведут к тяжелым последствиям для американской денежной системы.