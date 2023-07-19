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Общая валюта Индии, Китая и РФ уничтожит господство США

Общая валюта Индии, Китая и РФ уничтожит господство США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Индия, Китай и РФ создают новую общую валюту. Реализация инициативы может привести к краху финансового господства Соединенных Штатов.

Новая общая валюта Индии, Китая и РФ пошатнет финансовое господство Соединенных Штатов. Уверения в этом дал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Также он отметил, что африканские страны, а также государства Латинской Америки и Азии выражают симпатию действиям Москвы и готовы поддержать ее в борьбе против однополярного мира. По словам Макгрегора, появление новой валюты похоже на финансовый антиамериканский мятеж.  

«Итог таков: наступает новая эра. Уже более 40 стран выразили желание использовать эту новую валюту. Индия, Китай и Россия, безусловно, находятся в самом центре, в самой основе всего этого»

– Дуглас Макгрегор

Далее он указал, что в длительной перспективе подобные действия приведут к тяжелым последствиям для американской денежной системы.  

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