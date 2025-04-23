О постоянных контактах с Вашингтоном рассказали в Кремле

В Кремле заявили, что контакты с США происходят постоянно. Там добавили, что это связано с тем, что Москва продолжает диалог с новой администрацией.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о постоянных контактах с США. Он отметили, что это происходит раз в два дня, а иногда и каждый день.

"Мы постоянно находимся в контакте с американцами. Там есть контакты, в том числе используем наши отношения со спецпредставителем Уиткоффом и не только с ним"

- Юрий Ушаков

Ушаков подчеркнул, что постоянные контакты связаны с тем, что Москва продолжает диалог с новой администрацией США. Он отметил, что стороны обсуждают Украину и другие темы.