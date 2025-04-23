Вестник Кавказа

Новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая – СМИ

Новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дипломаты Ирана и США продолжат обсуждать детали возможной ядерной сделки на переговорах, которые пройдут 11 мая в столице Омана.

Как сообщают СМИ, очередной этап переговоров между Ираном и США по ядерной сделке состоится 11 мая в Омане. 

"Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате 21 ордибехешта (в воскресенье 11 мая – ред.)"

– Nour News

Напомним, что Тегеран и Вашингтон провели три раунда непрямых переговоров по иранской ядерной проблеме. Посредником выступает Оман. Официальные лица Ирана и США, комментируя ход консультаций, отмечали позитивное развитие диалога и готовность к конструктивным решениям.

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