Новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет 11 мая – СМИ

Дипломаты Ирана и США продолжат обсуждать детали возможной ядерной сделки на переговорах, которые пройдут 11 мая в столице Омана.
Как сообщают СМИ, очередной этап переговоров между Ираном и США по ядерной сделке состоится 11 мая в Омане.
"Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате 21 ордибехешта (в воскресенье 11 мая – ред.)"
– Nour News
Напомним, что Тегеран и Вашингтон провели три раунда непрямых переговоров по иранской ядерной проблеме. Посредником выступает Оман. Официальные лица Ирана и США, комментируя ход консультаций, отмечали позитивное развитие диалога и готовность к конструктивным решениям.