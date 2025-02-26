Вестник Кавказа

Новый посол Грузии вручил Эрдогану верительные грамоты

Новый посол Грузии вручил Эрдогану верительные грамоты
© Фото: Посольство Грузии в Анкаре
Грузинский посол в Турции, назначенный в марте, вручил президенту Турции верительные грамоты и официально вступил в должность. На встрече Эрдоган и новый посол обсудили сотрудничество двух стран.

Посол Грузии в Анкаре Арчил Каландия, назначенный в марте 2025 года, вручил верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает МИД Грузии.

Официальная церемония состоялась 1 мая во Дворце президента Турции, после этого чрезвычайный и полномочный посол Каландия вступил в должность.

После церемонии состоялась личная встреча посла с турецким лидером. Стороны обсудили стратегическое партнерство Грузии и Турции.

Отметим, что на Турцию приходится почти 14% от общего грузинского торгового оборота , что делает Турцию самым крупным торговым партнером Грузии.

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