Новый поезд соединит семь регионов Юга России 

Опубликовано: 23:04, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в эту пятницу, 28 апреля, в свой первый рейс отправится пассажирский поезд Махачкала – Ростов-на-Дону, его маршрут пройдет почти через весь Юг России.

В пятницу, 28 апреля, в 13:46 с железнодорожного вокзала Махачкалы отправится первый пассажирский поезд в Ростов-на-Дону. Состав сформирован Северо-Кавказской железной дорогой (СКЖД), а его маршрут пройдет через семь из девяти регионов Юга России, сообщает пресс-служба СКЖД.

В пути состав будет находиться чуть меньше суток – около 20 часов: в Ростов-на-Дону он будет прибывать в 09:09, в тот же день он отправится обратно в 18:15 и прибудет в Махачкалу на следующий день в 13:35. Ходить состав будет через день, отправляясь из Махачкалы по четным числам, из Ростова - по нечетным, передает "Интерфакс".

Интересна и комплектация состава – она включает купейные и плацкартные вагоны и учитывает национальные традиции республик Северного Кавказа, то есть предусмотрены вагоны с разделением на мужские и женские купе. Есть и специализированные купе для маломобильных пассажиров.

Маршрут нового поезда пройдет через Кизилюрт, Хасавюрт, Гудермес, Червленную, Ищерскую, Моздок, Прохладную, Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысскую, Армавир Ростовский, Кавказскую, Тихорецкую, Кущевку и Батайск.