Вестник Кавказа

Новый лидер ХАМАС не заинтересован в перемирии с Израилем

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Военное крыло ХАМАС в Газе получило нового руководителя. Предыдущий главабыл ликвидирован в мае нынешнего года.

Новым лидером военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа стал Иззэддин аль-Хаддад. Об этом сообщают информированные источники в регионе.

По данным газеты The New York Times, при нем движение будет настаивать на полном прекращении военных столкновений в Газе и за вывод израильских войск, а только потом отпустит всех заложников.

Израиль же намерен ликвидировать военный потенциал движения и лишить его власти в анклаве.

В свою очередь, один из источников газеты отмечает, что ХАМАС при аль-Хаддаде намерен либо добиться достойной сделки с еврейским государством, либо превратить этот конфликт в освободительную или мученическую войну.

Напомним, предыдущим руководителем военного крыла ХАМАС был Мухаммед Синвар. Он был ликвидирован в мае этого года.

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