Новый центр психиатрии и наркологии появился в Кабардино-Балкарии

В КБР распахнул свои двери новый центр психиатрии и наркологии. С его помощью власти рассчитывают повысить доступность оказания медпомощи в данных областях.

В Кабардино-Балкарии состоялось открытие республиканского центра психиатрии и наркологии. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Он создан в результате реорганизации двух диспансеров – наркологического и психоневрологического.

"Новый центр позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в этих областях, оптимизировать использование ресурсов и развивать кадровый потенциал" – пресс-служба министерства

В ведомстве акцентируют внимание на том, что новое учреждение позволит повысить качество оказания медпомощи в данных областях и ее доступность. Психиатрическую и наркологическую помощь как амбулаторно, так и стационарно будут оказывать на одной территории.