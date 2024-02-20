Вестник Кавказа

Новый центр психиатрии и наркологии появился в Кабардино-Балкарии

Врач и пациент
© Фото: сайт Минздрава Кабардино-Балкарии
В КБР распахнул свои двери новый центр психиатрии и наркологии. С его помощью власти рассчитывают повысить доступность оказания медпомощи в данных областях.

В Кабардино-Балкарии состоялось открытие республиканского центра психиатрии и наркологии. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Он создан в результате реорганизации двух диспансеров – наркологического и психоневрологического.

"Новый центр позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в этих областях, оптимизировать использование ресурсов и развивать кадровый потенциал"

– пресс-служба министерства

В ведомстве акцентируют внимание на том, что новое учреждение позволит повысить качество оказания медпомощи в данных областях и ее доступность. Психиатрическую и наркологическую помощь как амбулаторно, так и стационарно будут оказывать на одной территории.

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