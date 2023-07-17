Новые 100 рублей скоро появятся в Москве

Опубликовано: 21:53, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ЦБ РФ

Новые купюры по 100 рублей с изображением Ржевского мемориала уже в ближайшее время попадут в руки москвичей. Появление новых банкнот анонсировали в Центробанке России.

Банкноты номиналом сто рублей уже совсем скоро придут в Москву, рассказали в ЦБ РФ.

Отмечено, что купюры, выпущенные в прошлом году, уже получили распространение в других российских субъектах, пишет ТАСС.

"Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту"

– Центробанк

В марте в ЦБ РФ рассказали, что жители российских регионов смогут расплачиваться "новыми старыми" купюрами по 5 и 10 рублей. Они были напечатаны давно и лежали в хранилищах, так как более распространены были монеты соответствующего достоинства. Теперь банкноты планируется снова выпустить в обращение.

Россиян ожидают и другие "денежные" новинки. Этим летом регулятор собирался презентовать обновленные купюры достоинством тысяча и пять тысяч рублей.