Новые 100 рублей скоро появятся в Москве

Банкноты номиналом сто рублей уже совсем скоро придут в Москву, рассказали в ЦБ РФ.
Отмечено, что купюры, выпущенные в прошлом году, уже получили распространение в других российских субъектах, пишет ТАСС.
"Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту"
– Центробанк
В марте в ЦБ РФ рассказали, что жители российских регионов смогут расплачиваться "новыми старыми" купюрами по 5 и 10 рублей. Они были напечатаны давно и лежали в хранилищах, так как более распространены были монеты соответствующего достоинства. Теперь банкноты планируется снова выпустить в обращение.
Россиян ожидают и другие "денежные" новинки. Этим летом регулятор собирался презентовать обновленные купюры достоинством тысяча и пять тысяч рублей.