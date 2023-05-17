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Новорожденная девочка пострадала в ДТП с Toyota в Ставрополе

Новорожденная девочка пострадала в ДТП с Toyota в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставрополе в тройном ДТП с участием Toyota пострадала новорожденная девочка. По факту ведется проверка.

В результате тройного ДТП в Ставрополе пострадала новорожденная девочка.

По данным правоохранителей, на улице Шпаковской водитель автомобиля Skoda Octavia не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную Toyota. По инерции иномарка продолжила движение и столкнулась с автомобилем «Волга».

В результате автоаварии пострадала новорожденная девочка. Сейчас она находится в больнице.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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