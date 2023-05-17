Новорожденная девочка пострадала в ДТП с Toyota в Ставрополе

Опубликовано: 16:23, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставрополе в тройном ДТП с участием Toyota пострадала новорожденная девочка. По факту ведется проверка.

В результате тройного ДТП в Ставрополе пострадала новорожденная девочка.

По данным правоохранителей, на улице Шпаковской водитель автомобиля Skoda Octavia не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную Toyota. По инерции иномарка продолжила движение и столкнулась с автомобилем «Волга».

В результате автоаварии пострадала новорожденная девочка. Сейчас она находится в больнице.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.