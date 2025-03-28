Вестник Кавказа

Нового и.о. мэра назначили в Батуми

Вид на Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно имя нового и.о. мэра Батуми. Эта должность стала вакантна после вчерашней отставки Арчила Чиковани.

Исполняющим обязанности мэра Батуми назначен Георгий Мурванидзе. Об этом сообщает 14 мая пресс-служба городской мэрии.

На этом посту Самхараули сменит Арчила Чиковани, подавшего накануне в отставку без объяснения причин. Срок его полномочий истекал в октябре, он возглавлял мэрию Батуми с осени 2021 года.

"Глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили поблагодарил Арчила Чиковани за проделанную работу и пожелал Георгию Мурванидзе успехов на новой должности"

– мэрия Батуми

Мурванидзе – правовед. Ранее занимал должность замглавы Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули

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