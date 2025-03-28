Нового и.о. мэра назначили в Батуми

Стало известно имя нового и.о. мэра Батуми. Эта должность стала вакантна после вчерашней отставки Арчила Чиковани.
Исполняющим обязанности мэра Батуми назначен Георгий Мурванидзе. Об этом сообщает 14 мая пресс-служба городской мэрии.
На этом посту Самхараули сменит Арчила Чиковани, подавшего накануне в отставку без объяснения причин. Срок его полномочий истекал в октябре, он возглавлял мэрию Батуми с осени 2021 года.
"Глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили поблагодарил Арчила Чиковани за проделанную работу и пожелал Георгию Мурванидзе успехов на новой должности"
– мэрия Батуми
Мурванидзе – правовед. Ранее занимал должность замглавы Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули