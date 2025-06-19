Новак заявил о работе России и Турции над снятием торговых барьеров

Александр Новак заявил, что Россия и Турция работают над снятием препятствий в торговле. Он добавил, что страны действуют на уровне правительств и министерств.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва и Анкара проводят работу над снятием имеющихся торговых барьеров и созданием удобных механизмов расчетов для путешественников.

Он отметил, что страны совместно реализуют меры по обеспечению безопасности гостей. Новак добавил, что предпринимаются различные шаги с целью сделать поездки российских туристов в Турцию более комфортными.

Вице-премьер сообщил, что сегодня мир переживает неспокойный период и сталкивается со многими трудностями. В качестве примера он привел волатильность на мировых рынках, упомянув также нефтяной рынок.

"Считаем, что урегулирование всех этих вопросов с тарифными войнами между странами пойдет на пользу, не ухудшит общую ситуацию с поставками товаров, изменением логистических цепочек и ростом издержек"

- Александр Новак

Новак добавил, что Россия выступает за развитие сотрудничества, стабильности, сохранение торгово-экономических отношений. Он подчеркнул, что Москва развивает партнерство со всеми дружественными странами, в том числе с Турцией.

Вице-премьер уточнил, что страны продолжают действовать на уровне правительств, министерств и других ведомств по вопросам развития взаимных торгово-экономических отношений в различных сферах.